Японские ученые создали паучий шелк с помощью искусственной железы

Для создания искусственной шелковой железы ученые применили уникальный подход, имитируя сложные физические и химические процессы, происходящие у пауков. Этот прорыв может решить трудности масштабируемого производства искусственного паучьего шелка, предоставляя экологически чистую альтернативу.

Искусственная железа, представляющая собой прямоугольную коробку с каналами, прошла тщательные испытания и ошибки, прежде чем создать среду, способствующую сложным процессам. Применение отрицательного давления, а не силы, для протягивания раствора спидроина через микрофлюидную систему позволило получить шелковые волокна с выровненными бета-листами, максимально приближенные к натуральному шелку.

Этот научный прорыв может перевернуть отрасли промышленности, предоставив экологически безопасную альтернативу текстильному производству. Возможность масштабирования производства искусственного паучьего шелка может решить проблемы, связанные с воздействием на окружающую среду.

Кейджи Нумата, ведущий исследователь, подчеркнул необходимость масштабирования производственной методологии для реального влияния. Команда планирует оценить качество искусственного паучьего шелка по различным параметрам и внести дополнительные усовершенствования для непрерывного и эффективного производства.