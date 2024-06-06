Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 23:07
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Японские ученые увеличат срок службу лунных роверов

Технология снизит энергопотребление
Команда ученых из Университета Нагои в Японии разработала новое устройство, способное значительно продлить срок службы лунных роверов. Основной проблемой, которых, являются крайние температурные колебания: от 127 °C (260°F) днем до -173°C (-280°F) ночью.
Японские ученые увеличат срок службу лунных роверов

© Ferra.ru

Ранее использовались дорогостоящие обогреватели и пассивные клапаны для изоляции от холода. Однако новое устройство объединяет в себе преимущества обеих систем. Оно работает на основе термоконтроллера, включающего в себя тепловую трубу и электрогидродинамический насос.

Днем тепловая труба обеспечивает охлаждение электроники ровера, а ночью электрогидродинамический насос останавливает циркуляцию охладителя, минимизируя потребление энергии. Исследование показало, что ночью устройство потребляет практически нулевую энергию.

Эта технология не только обеспечивает выживаемость ровера в экстремальных условиях, но и снижает энергопотребление, что критически важно для ограниченных ресурсов лунной среды. Она может быть интегрирована в будущие лунные миссии, способствуя реализации устойчивых усилий по исследованию Луны.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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