Наука и технологии
Опубликовано 12 ноября 2024, 20:35
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Японские ученые восстановили зрение с помощью стволовых клеток

Новый способ лечения
В Японии ученые из Университета Осаки провели успешное восстановление зрения у людей с помощью стволовых клеток. Это стало возможным благодаря использованию индуцированных плюрипотентных стволовых клеток для создания эпителия роговицы, что может стать новым методом лечения слепоты, вызванной дефицитом лимбальных стволовых клеток.
Японские ученые восстановили зрение с помощью стволовых клеток

© Ferra.ru

Дефицит лимбальных стволовых клеток (ЛДСК) — это тяжелое заболевание, при котором утрата функционирующих стволовых клеток у края роговицы приводит к ухудшению зрения. Без этих клеток структура роговицы нарушается, что вызывает рубцевание и, в конечном итоге, потерю зрения.

В отличие от традиционных методов лечения, которые требуют трансплантации тканей, этот новый подход использует клеточные листы, полученные из стволовых клеток. В эксперименте участвовали четыре пациента с ЛДСК, которым были пересажены эти клетки. Все операции прошли успешно, и через два года наблюдений не было зафиксировано серьезных побочных эффектов.

Японские ученые восстановили зрение с помощью стволовых клеток

© The Lancet