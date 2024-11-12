Японские ученые восстановили зрение с помощью стволовых клеток

Опубликовано 12 ноября 2024, 20:351 мин.
Японские ученые восстановили зрение с помощью стволовых клетокНовый способ лечения
В Японии ученые из Университета Осаки провели успешное восстановление зрения у людей с помощью стволовых клеток. Это стало возможным благодаря использованию индуцированных плюрипотентных стволовых клеток для создания эпителия роговицы, что может стать новым методом лечения слепоты, вызванной дефицитом лимбальных стволовых клеток.
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Дефицит лимбальных стволовых клеток (ЛДСК) — это тяжелое заболевание, при котором утрата функционирующих стволовых клеток у края роговицы приводит к ухудшению зрения. Без этих клеток структура роговицы нарушается, что вызывает рубцевание и, в конечном итоге, потерю зрения.
В отличие от традиционных методов лечения, которые требуют трансплантации тканей, этот новый подход использует клеточные листы, полученные из стволовых клеток. В эксперименте участвовали четыре пациента с ЛДСК, которым были пересажены эти клетки. Все операции прошли успешно, и через два года наблюдений не было зафиксировано серьезных побочных эффектов.