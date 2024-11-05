Наука и технологии
Опубликовано 05 ноября 2024, 21:00
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Японские ученые запустили первый в мире деревянный спутник

Японские ученые надеются на решение проблемы загрязнения
На прошлой неделе с ракеты SpaceX успешно стартовал первый в мире деревянный спутник под названием LignoSat. Запуск состоялся в рамках миссии по снабжению Международной космической станции (МКС), сообщает Университет Киото.
Японские ученые запустили первый в мире деревянный спутник

© Ferra.ru

Спутник, размеры которого составляют всего 10 сантиметров с каждой стороны, был установлен в специальный контейнер, подготовленный Японским космическим агентством. Ожидается, что деревянный материал сгорит при повторном входе в атмосферу, что позволит избежать образования металлических частиц, которые могут негативно сказаться на окружающей среде и телекоммуникациях.

После запуска спутник будет доставлен на МКС, где его освободят в космос примерно через месяц. Ученые надеются протестировать прочность и устойчивость LignoSat к экстремальным температурным изменениям. Данные о состоянии спутника будут отправляться исследователям для анализа.

По словам Такао Дои, астронавта и специального профессора Университета Киото, деревянные спутники могут стать новым направлением в космических технологиях и способствовать снижению уровня загрязнения.

Японские ученые запустили первый в мире деревянный спутник

© Kyoto University and Sumitomo Forestry