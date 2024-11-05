Японские ученые запустили первый в мире деревянный спутник

Спутник, размеры которого составляют всего 10 сантиметров с каждой стороны, был установлен в специальный контейнер, подготовленный Японским космическим агентством. Ожидается, что деревянный материал сгорит при повторном входе в атмосферу, что позволит избежать образования металлических частиц, которые могут негативно сказаться на окружающей среде и телекоммуникациях.

После запуска спутник будет доставлен на МКС, где его освободят в космос примерно через месяц. Ученые надеются протестировать прочность и устойчивость LignoSat к экстремальным температурным изменениям. Данные о состоянии спутника будут отправляться исследователям для анализа.

По словам Такао Дои, астронавта и специального профессора Университета Киото, деревянные спутники могут стать новым направлением в космических технологиях и способствовать снижению уровня загрязнения.