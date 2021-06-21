Японские учёные научились выявлять рак мозга на ранних этапах по моче

Сообщается, что в случае успешных первых испытаний инструмента, врачи смогут находить рак мозга на самых ранних этапах — ещё до того, как опухоль разрастётся. Таким образом, у медицинских специалистов появится возможно лечить пациентов ещё до того, как рак станет более опасным или неоперируемым.

Профессор нейрохирургии Ацуши Нацуме из университета Нагойи заявил, что в будущем человечество сможет диагностировать рак при помощи искусственного интеллекта и телемедицины. По мнению специалиста, таким образом пациенты будут лишены необходимости посещать больницы — о наличии рака они смогут узнать просто собрав мочу в небольшую баночку.