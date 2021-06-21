Японские учёные научились выявлять рак мозга на ранних этапах по моче

Наука и технологии
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Японские учёные научились выявлять рак мозга на ранних этапах по мочеВ ближайшее время это может стать стандартом для медицинской сферы
Учёные из университета Нагойи разработали новое устройство, предназначенное для диагностики рака. Оно покрыто нано-проводами из оксида цинка, что позволяет ему улавливать из мочи необходимые для выявления болезни микро-РНК.
Сообщается, что в случае успешных первых испытаний инструмента, врачи смогут находить рак мозга на самых ранних этапах — ещё до того, как опухоль разрастётся. Таким образом, у медицинских специалистов появится возможно лечить пациентов ещё до того, как рак станет более опасным или неоперируемым.
Профессор нейрохирургии Ацуши Нацуме из университета Нагойи заявил, что в будущем человечество сможет диагностировать рак при помощи искусственного интеллекта и телемедицины. По мнению специалиста, таким образом пациенты будут лишены необходимости посещать больницы — о наличии рака они смогут узнать просто собрав мочу в небольшую баночку.