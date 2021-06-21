Наука и технологии
Сегодня в 08:00

Японские учёные научились выявлять рак мозга на ранних этапах по моче

В ближайшее время это может стать стандартом для медицинской сферы
Учёные из университета Нагойи разработали новое устройство, предназначенное для диагностики рака. Оно покрыто нано-проводами из оксида цинка, что позволяет ему улавливать из мочи необходимые для выявления болезни микро-РНК.

Сообщается, что в случае успешных первых испытаний инструмента, врачи смогут находить рак мозга на самых ранних этапах — ещё до того, как опухоль разрастётся. Таким образом, у медицинских специалистов появится возможно лечить пациентов ещё до того, как рак станет более опасным или неоперируемым.

Профессор нейрохирургии Ацуши Нацуме из университета Нагойи заявил, что в будущем человечество сможет диагностировать рак при помощи искусственного интеллекта и телемедицины. По мнению специалиста, таким образом пациенты будут лишены необходимости посещать больницы — о наличии рака они смогут узнать просто собрав мочу в небольшую баночку.