Наука и технологии
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Японские военные получили новейшую ударную подлодку «Сорю»
Это последнее судно данной серии, которой оснастят армию страны
В сети появилась информация о свежей «обновке» японских военных. Так, военно-морские силы (ВМС) страны получили в пользование новейшую ударную подводную лодку класса «Сорю», названную «Торю» («Сражающийся дракон»).
Судно было построено на верфи компании Kawasaki Heavy Industries. При это оно является двенадцатой и последней подлодкой своего класса, которая вошла в состав ВМС Японии, пишет Военное Обозрение. Начиная со следующей, военные будут получать в пользование подводные лодки следующего поколения.
Напомним, что субмарина была заложена ещё в январе 2017. Официальный же спуск судна на воду состоялся 6 ноября 2019 года. Его длина составляет 84 м, ширина – 9,1 м, а высота – 10,5 м. Надводное водоизмещение составляет 2950 т (подводное водоизмещение — 4100 т), а экипаж может состоять из 65 человек.