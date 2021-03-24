Японские военные получили новейшую ударную подлодку «Сорю»

Судно было построено на верфи компании Kawasaki Heavy Industries. При это оно является двенадцатой и последней подлодкой своего класса, которая вошла в состав ВМС Японии, пишет Военное Обозрение. Начиная со следующей, военные будут получать в пользование подводные лодки следующего поколения.

Напомним, что субмарина была заложена ещё в январе 2017. Официальный же спуск судна на воду состоялся 6 ноября 2019 года. Его длина составляет 84 м, ширина – 9,1 м, а высота – 10,5 м. Надводное водоизмещение составляет 2950 т (подводное водоизмещение — 4100 т), а экипаж может состоять из 65 человек.