Японский банк начнет продавать личные данные клиентов

Так, в планах у банка продажа корпоративным клиентам данных о привычках потребителей и другой информации. Однако как отметило само руководство банка, все предоставляемые данные будут анонимны и обобщены. В то же время, финансовые организации изучают, как можно монетизировать данные о клиентах, так как это может положительно сказаться на прибыли, а именно увеличить ее на 1-2%.

Авторы материала напомнили, что японские банки имеют больше свободы, так как низкие процентные ставки, а также небольшой спрос негативно отражаются на их возможностях в области кредитования. Для Mizuho, а также других банков страны основными областями в поисках драйверов роста были названы данные, а также цифровые технологии.