Японский эксперт оценил российский боевой модуль

Сато предполагает, что «Нарвал» может стать недорогим и достаточно эффективным средством для борьбы с дронами. Доступные беспилотники сможет использовать не только армия, но и нерегулярные формирования. Это объяснит востребованность российского боевого модуля в странах Ближнего и Среднего Востока.



«Нарвал» оснастили крупнокалиберным пулеметом «Корд», автоматом сопровождения цели, тепловизором и дальномером. Серийное производство боевого модуля разработки НПО «Электромашина» начнут в 2022 году.