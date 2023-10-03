Японский космический аппарат отправился в сторону Луны, покинув околоземную орбиту

Этот космический корабль, названный Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), активировал свой главный двигатель на 39 секунд, находясь на высоте 660 км над Атлантическим океаном. Этого было достаточно, чтобы изменить траекторию и направиться к спутнику Земли.

SLIM был запущен на земную орбиту 6 сентября вместе с рентгеновским телескопом XRISM. После этого корабль продолжал движение по околоземной орбите, пока специалисты проверяли его системы.

Теперь, двигаясь по экономичной траектории и используя гравитацию Земли и Луны, корабль планирует прибыть на лунную орбиту в течение нескольких месяцев.

Ожидается, что «встреча» с Луной, запланированная на эту неделю, будет лишь первым этапом. После этого SLIM продолжит движение, удаляясь от Земли и Луны, с целью оптимального использования топлива.

Инженеры JAXA планируют точную посадку в пределах 100 метров от целевой точки на Луне, что является сложной задачей для дистанционной миссии.