Японский космический модуль проснулся после второй лунной ночи

Опубликовано 28 марта 2024, 22:48
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Японский космический модуль проснулся после второй лунной ночиХотя для этого не предназначен
Японский лунный модуль SLIM вечером 27 марта снова активировался после перерыва. Модуль «пережил» вторую лунную ночь.
© JAXA
Изначально аппарат не был предназначен для таких нагрузок и перепадов температуры, но чуть позже учёные попытаются провести с ним очередной сеанс связи.
После лунной ночи, в течение которой модуль подвергался экстремально низким температурам, аппарат всерьёз нагрелся от солнечного света, из-за чего часть датчиков и элементов аккумулятора начали сбоить. Тем не менее SLIM работоспособен и сохранил основную функциональность, как было и после первой лунной ночи.