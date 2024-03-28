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Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 22:48
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Японский космический модуль проснулся после второй лунной ночи

Хотя для этого не предназначен
Японский лунный модуль SLIM вечером 27 марта снова активировался после перерыва. Модуль «пережил» вторую лунную ночь.
Японский космический модуль проснулся после второй лунной ночи

© JAXA

Изначально аппарат не был предназначен для таких нагрузок и перепадов температуры, но чуть позже учёные попытаются провести с ним очередной сеанс связи.

После лунной ночи, в течение которой модуль подвергался экстремально низким температурам, аппарат всерьёз нагрелся от солнечного света, из-за чего часть датчиков и элементов аккумулятора начали сбоить. Тем не менее SLIM работоспособен и сохранил основную функциональность, как было и после первой лунной ночи.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Луна
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#Япония
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#космос
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#технологии
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#наука