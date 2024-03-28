Японский космический модуль проснулся после второй лунной ночи

Изначально аппарат не был предназначен для таких нагрузок и перепадов температуры, но чуть позже учёные попытаются провести с ним очередной сеанс связи.

После лунной ночи, в течение которой модуль подвергался экстремально низким температурам, аппарат всерьёз нагрелся от солнечного света, из-за чего часть датчиков и элементов аккумулятора начали сбоить. Тем не менее SLIM работоспособен и сохранил основную функциональность, как было и после первой лунной ночи.