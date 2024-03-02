Японский лунный модуль из-за возможных ошибок деактивировали до марта

Первоначально модуль совершил посадку на Луну 20 января, но из-за проблем с получением энергии от солнечных элементов был выключен. Восстановление работы произошло 29 января после коррекции угла падения солнечных лучей. После этого модуль провел съемку лунной поверхности.

1 февраля SLIM перевели в режим ожидания из-за лунной ночи, и 26 февраля его снова активировали с ограничениями. Несмотря на трудности, JAXA успешно получила сигнал от модуля.