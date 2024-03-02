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Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2024, 00:30
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Японский лунный модуль из-за возможных ошибок деактивировали до марта

Из-за возможных отказов в системах
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что японский лунный модуль SLIM переведен в режим ожидания из-за захода солнца в кратере Сиори на Луне. Это связано с возможными отказами в системах из-за перепадов температур во время лунной ночи. Тем не менее, JAXA планирует попытаться активировать модуль в конце марта.
Японский лунный модуль из-за возможных ошибок деактивировали до марта

© Ferra.ru

Первоначально модуль совершил посадку на Луну 20 января, но из-за проблем с получением энергии от солнечных элементов был выключен. Восстановление работы произошло 29 января после коррекции угла падения солнечных лучей. После этого модуль провел съемку лунной поверхности.

1 февраля SLIM перевели в режим ожидания из-за лунной ночи, и 26 февраля его снова активировали с ограничениями. Несмотря на трудности, JAXA успешно получила сигнал от модуля.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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