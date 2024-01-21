Японский лунный модуль может отключиться из-за разрядки батарей

Аппарат прилунился таким образом, что его фотоэлектрические элементы не попадают под солнечные лучи, вследствие чего батареи модуля не заряжаются. Из-за этого велика вероятность полной разрядки SLIM.

Сейчас питание аппарата осуществляется от аккумуляторов. На подзарядку осталось около 30 дней. Специалисты JAXA надеются, что модель всё же станет нужно стороной, чтобы батареи получали солнечную энергию.