Японский лунный модуль может отключиться из-за разрядки батарей

Опубликовано 21 января 2024, 02:00
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Японский лунный модуль может отключиться из-за разрядки батарейАппарат встал не под тем углом к Солнцу
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в ходе пресс-конференции, посвящённой успешной посадке на Луну модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) сообщило о возникших проблемах.
© JAXA
Аппарат прилунился таким образом, что его фотоэлектрические элементы не попадают под солнечные лучи, вследствие чего батареи модуля не заряжаются. Из-за этого велика вероятность полной разрядки SLIM.
Сейчас питание аппарата осуществляется от аккумуляторов. На подзарядку осталось около 30 дней. Специалисты JAXA надеются, что модель всё же станет нужно стороной, чтобы батареи получали солнечную энергию.
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