Японский лунный модуль SLIM окончательно перестал выходить на связь с Землёй

SLIM прилунился 20 января, после этого был отключён по причине сбоя питания от солнечных элементов, поэтому временно был запитан от внутреннего аккумулятора. 29 января работа питания от солнечных элементов была восстановлена. На Земле аппарат начали готовить к следующей лунной ночи.

В итоге модуль продержался три ночных периода, питаясь поочерёдно от аккумулятора и от внешних элементов. Но после четвёртой ночи SLIM перестал выходить на связь и передавать сигнал на Землю.

Учёные сообщили об этом и подчеркнули, что изначально SLIM вообще не был рассчитан на лунные ночи.

«Мы пытались связаться с модулем SLIM с ночи 21 июня до утра 27 июня, но передачу радиоволн от SLIM не удалось подтвердить. Обратите внимание, что SLIM изначально не предназначался для использования в ночное время и мы смогли получить все необходимые данные ещё до первой лунной ночи. Таким образом, данная ситуация не окажет негативного влияния на результаты проекта SLIM. Мы также быстрыми темпами приступаем к анализу полученных к настоящему времени данных», — сообщила JAXA.