Японский лунный модуль SLIM перестал выходить на связь даже после зарядки батарей

Опубликовано 28 мая 2024, 18:35
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Японский лунный модуль SLIM перестал выходить на связь даже после зарядки батарейМиссия, скорее всего, завершена
Японское государственное космическое агентство JAXA сообщило о вероятном завершении миссии модуля SLIM на Луне.
© JAXA/Takara Tomy/Sony Group Corporation/Doshisha University
Модуль высадился на спутник Земли в январе 2024 года и активировал двух исследовательских роботов. Однако прилунение завершилось некоторый неудачей: SLIM потерял одно из сопел и упал из-за этого на бок.
В очередной раз модуль должен был выйти на связь в период 24, 25 и 27 мая, когда солнечные лучи падали прямо на аппарат и батареи должны были зарядиться. Но модуль на связь с Землёй так и не вышел. И вскоре начинается следующая лунная ночь.
Значит, SLIM не пережил четвёртую лунную ночь, не вышел из спящего режима. Таким образом, судя по всему, миссия аппарата на Луне закончена.