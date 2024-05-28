Японский лунный модуль SLIM перестал выходить на связь даже после зарядки батарей

Модуль высадился на спутник Земли в январе 2024 года и активировал двух исследовательских роботов. Однако прилунение завершилось некоторый неудачей: SLIM потерял одно из сопел и упал из-за этого на бок.

В очередной раз модуль должен был выйти на связь в период 24, 25 и 27 мая, когда солнечные лучи падали прямо на аппарат и батареи должны были зарядиться. Но модуль на связь с Землёй так и не вышел. И вскоре начинается следующая лунная ночь.

Значит, SLIM не пережил четвёртую лунную ночь, не вышел из спящего режима. Таким образом, судя по всему, миссия аппарата на Луне закончена.