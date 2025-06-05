Японский посадочный модуль прислал фото Луны на расстоянии 100 км

По сообщениям оператора, аппарат готовится к посадке 5 июня 2025 года в Море Холода. Модуль, выведенный на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9 в январе, уже почти четыре месяца находится на траектории, чтобы экономить топливо.

На борту Resilience находится полезная нагрузка, состоящая из шести грузов: модуль для производства продуктов питания на основе водорослей, оборудование для сбора лунного реголита, луноход Tenacious, оборудование для электролиза воды, датчик радиации и памятная табличка от Bandai Namco, Inc.