Японский поставщик Nvidia расширит мощности для удовлетворения спроса на ИИ

На данный момент Ibiden строит новый завод в префектуре Гифу, который начнет работать на 25% мощности к концу 2025 года и достигнет 50% к марту 2026 года. Однако этого может быть недостаточно. Клиенты уже интересуются планами дальнейших инвестиций.

Доля продаж Ibiden, связанных с ИИ, уже превышает 15% от общей выручки в ¥370 миллиардов ($ 2,3 миллиарда), и ожидается ее дальнейший рост.