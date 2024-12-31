Наука и технологии
Опубликовано 31 декабря 2024, 01:30
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Японский поставщик Nvidia расширит мощности для удовлетворения спроса на ИИ

Ibiden ускоряет производство
Японская компания Ibiden, специализирующаяся на производстве подложек для чипов, сталкивается с высоким спросом на свою продукцию. Эти подложки используются в полупроводниках Nvidia, необходимых для работы искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор Ibiden Кодзи Кавасима отметил, что компания может ускорить расширение производственных мощностей, чтобы справиться с этим ростом.
Японский поставщик Nvidia расширит мощности для удовлетворения спроса на ИИ

© Ferra.ru

На данный момент Ibiden строит новый завод в префектуре Гифу, который начнет работать на 25% мощности к концу 2025 года и достигнет 50% к марту 2026 года. Однако этого может быть недостаточно. Клиенты уже интересуются планами дальнейших инвестиций.

Доля продаж Ibiden, связанных с ИИ, уже превышает 15% от общей выручки в ¥370 миллиардов ($ 2,3 миллиарда), и ожидается ее дальнейший рост.