Японский производитель электроники Fujitsu официально ушёл из России

Фирма Fujitsu из Японии решила закрыть своё российское подразделение, и этот процесс начался в августе. Это стало известно из данных сервиса Rusprofile. Предполагается, что юридическое лицо ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет полностью ликвидировано к августу 2024 года. Следует отметить, что после начала военной операции на Украине Fujitsu приостановила поставки своих продуктов и услуг на российский рынок, но официально не объявила о своём уходе.

Fujitsu специализируется на разработке решений, направленных на улучшение устойчивости бизнеса, оптимизацию производства и логистики, а также цифровую трансформацию. Российское подразделение Fujitsu было создано в начале 2000-х годов. Практически на 100% его владельцем является нидерландская компания Fujitsu Technology Solutions B.V., а оставшиеся 1% принадлежат немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH. В России компания также занималась продажей ноутбуков и комплектующих.