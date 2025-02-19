Японский производитель комплектующих для iPhone перенесет производства в Индию

Президент Murata Норио Накадзима отметил, что клиенты все чаще просят размещать производство за пределами Японии. В настоящее время около 60% многослойных керамических конденсаторов (MLCC), которые производит компания, выпускаются в Японии. Однако в ближайшие годы этот показатель может снизиться до 50%.

Apple уже начала расширять производство за пределами Китая и запустила тестовое производство наушников AirPods в Индии. Вслед за этим китайские производители смартфонов среднего ценового сегмента также планируют строить заводы в стране, что делает Индию привлекательной для Murata.

Компания арендовала производственное помещение в промышленном парке OneHub Chennai в штате Тамилнад. Здесь она планирует упаковывать и отправлять конденсаторы с 2026 года. Первоначальные инвестиции в проект составят 1 миллиард иен ($ 6,6 млн), и Murata будет изучать перспективы для возможного строительства полноценного завода.

Накадзима подчеркнул, что пока в Индии не хватает развитой инфраструктуры для полного переноса производства. Однако Murata стремится заранее подготовить мощности, чтобы быстро реагировать на рост спроса и возможные государственные стимулы.

В отличие от Индии, компания пока не рассматривает строительство заводов в США, поскольку большая часть ее продукции используется в устройствах, собираемых в Азии. Однако возможные тарифные ограничения со стороны США остаются фактором риска.