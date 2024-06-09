Японский застройщик небоскрёбов построит «космический лифт» к 2050 году

«Космический лифт» не предполагает использование ракет, такая транспортная система безопасна по сравнению с ракетами из-за их взрывоопасности, и отправка по ней людей и грузов обойдётся дешевле. К тому же время движения на этом «лифте», например до Марса, сократится до 3-4 месяцев по сравнению с нынешними 6-7 месяцами.

Касательно стоимости отправки груза по такому «лифту», в Obayashi Corporation отметили, что, по их расчётам, стоимость грузовой транспортировки может сократиться до $454 за 1 кг, а по самым смелым прогнозам — до $114 за 1 кг.

Но проблемой для разработчиков является наличие необходимых материалов, требующих комплексных экспериментов: для троса, трубы и корпуса. Эти материалы должны выдерживать резкие и тяжелейшие перепады давления, а также крайне низкие температуры в условиях открытого космоса. На Земле это молнии, торнадо и другие климатические факторы.

К тому же вся конструкция туннеля должна быть настолько крепкой, чтобы не разрушиться в столь суровых условиях при длине не менее 35 405 км.

Идея «космического лифта» появилась ещё в 2012 году. Тогда руководство Obayashi Corporation пообещало начать работы к 2025 году, а вся конструкция должна быть запущена в эксплуатацию к 2050 году. Стоимость проекта предварительно оценивается в $100 млрд.