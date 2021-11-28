«Японское NASA» и 30 местных компаний объединились для создания собственной многоразовой космической ракеты

Они, совместно с 30 местных компаний и учреждений, заявили о планах по созданию многоразовой ракеты-носителя. Как ожидается, она будет использована для заметного снижения стоимости космических пусков.

Так, например, после перехода на использование многоразовой ракеты, один запуск будет стоит примерно 25% от актуальной цены запуска одноразового носителя.

В случае успеха совместного предприятия, первая ракета-носитель, выпущенная новым объединением, отправится в космическое пространство уже к 2030 году. Что же до сроков создания первого прототипа ракеты, то этот этап должен быть достигнут к 2026 году.