«Японское NASA» и 30 местных компаний объединились для создания собственной многоразовой космической ракеты

Наука и технологии
Сегодня в 12:55
1 мин.
«Японское NASA» и 30 местных компаний объединились для создания собственной многоразовой космической ракетыНамечается очень амбициозный проект
Илон Маск со своим Falcon 9 задал вектор развития для современной космической отрасли. Как стало известно, к нему присоединились и японские специалисты из агентства аэрокосмических исследований (JAXA) — местного аналога NASA.
Они, совместно с 30 местных компаний и учреждений, заявили о планах по созданию многоразовой ракеты-носителя. Как ожидается, она будет использована для заметного снижения стоимости космических пусков.
Так, например, после перехода на использование многоразовой ракеты, один запуск будет стоит примерно 25% от актуальной цены запуска одноразового носителя.
В случае успеха совместного предприятия, первая ракета-носитель, выпущенная новым объединением, отправится в космическое пространство уже к 2030 году. Что же до сроков создания первого прототипа ракеты, то этот этап должен быть достигнут к 2026 году.
Источник: Nikkei