Японскую чиновницу могут оштрафовать за "лайк" в Twitter

Сообщается, что японскую чиновницу могут оштрафовать на 2,2 млн иен в связи с тем, что она “лайкала” в социальной сети Twitter посты, которые, по мнению журналистки, вредят ее репутации. Также источниками отмечается, что Сугита позволяла себе негативные высказывания о журналистке в интернете и программе BBC.

По словам адвоката инициатора иска, “лайк” постов в Twitter может приравниваться к “групповой травле”. Также адвокат уверен, что чиновница должна ответить за содеянное, даже если ее действия были совершены в киберпространстве. Записи, под которыми поставила “лайк” Мио Сугиу, содержали в себе просьбы перестать Ито выставлять себя в роли жертвы изнасилования.