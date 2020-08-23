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Японскую чиновницу могут оштрафовать за "лайк" в Twitter
По мнению адвоката инициатора иска, "лайк" эквивалентен "групповой травле"
Стало известно, что члена правящей Либерально-демократической партии Японии Мио Сугиу могут оштрафовать за "лайк" в Twitter. Как сообщает Japan Today, против чиновницы был подан иск журналисткой Сиори Ито.
Сообщается, что японскую чиновницу могут оштрафовать на 2,2 млн иен в связи с тем, что она “лайкала” в социальной сети Twitter посты, которые, по мнению журналистки, вредят ее репутации. Также источниками отмечается, что Сугита позволяла себе негативные высказывания о журналистке в интернете и программе BBC.
По словам адвоката инициатора иска, “лайк” постов в Twitter может приравниваться к “групповой травле”. Также адвокат уверен, что чиновница должна ответить за содеянное, даже если ее действия были совершены в киберпространстве. Записи, под которыми поставила “лайк” Мио Сугиу, содержали в себе просьбы перестать Ито выставлять себя в роли жертвы изнасилования.