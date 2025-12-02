Японскую компанию обвинили в краже коммерческой тайны TSMC

Обвинение основано на нарушении законов о коммерческой тайне и национальной безопасности. Прокуроры просят суд оштрафовать японскую фирму за халатность. Саму компанию не обвиняют в использовании украденных данных TSMC.

Ранее, в августе, по этому делу были обвинены три человека, включая бывшего сотрудника обеих компаний. Они подозреваются в сговоре с целью кражи интеллектуальной собственности. TSMC сама сообщила о предполагаемой утечке в этом году, что стало началом расследования.

Tokyo Electron, производитель оборудования для TSMC и других фабрик, заявила, что уточняет детали обвинений. Компания ранее уволила сотрудника из Тайваня и сотрудничает со следствием, отрицая утечку данных третьим лицам.

Прокуратура утверждает, что бывший сотрудник, имеющий фамилию Чэнь, пытался получить доступ к конфиденциальной информации TSMC.