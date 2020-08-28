"Японскую водку" саке научились делать более полезной

Что интересно, судя по имеющимся данным, специалисты сделали открытие случайно — они лишь пытались открыть в рамках своего исследования штаммы дрожжей для саке, которые оказались бы куда более толерантными к этанолу, который в свою очередь препятствует росту и жизнеспособности дрожжевых клеток в процессе ферментации. В итоге же ученые открыли штамм, которые оказался способен производить большое количество орнитина — аминокислоты, играющей важную роль в цикле мочевины.

Стоит отметить, что благодаря большому количеству орнитина, новый вид саке сможет оказаться полезным в снятии усталости и улучшении качества сна. Правда, пока рано говорить о том, что эффект будет как-либо сильно заметен — несмотря на большую пользу за счет увеличенного количества орнитина, саке все же останется алкогольным напитком, который, в свою очередь, влечет ряд негативных последствий для организма.