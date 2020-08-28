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"Японскую водку" саке научились делать более полезной

Правда, несмотря на это, такое саке все еще останется алкогольным напитком со своими минусами
Как стало известно, "японскую водку" саке научились делать более полезной. Это стало возможным благодаря свежему открытию ученых из Института науки и технологий Нара.

Что интересно, судя по имеющимся данным, специалисты сделали открытие случайно — они лишь пытались открыть в рамках своего исследования штаммы дрожжей для саке, которые оказались бы куда более толерантными к этанолу, который в свою очередь препятствует росту и жизнеспособности дрожжевых клеток в процессе ферментации. В итоге же ученые открыли штамм, которые оказался способен производить большое количество орнитина — аминокислоты, играющей важную роль в цикле мочевины.

Стоит отметить, что благодаря большому количеству орнитина, новый вид саке сможет оказаться полезным в снятии усталости и улучшении качества сна. Правда, пока рано говорить о том, что эффект будет как-либо сильно заметен — несмотря на большую пользу за счет увеличенного количества орнитина, саке все же останется алкогольным напитком, который, в свою очередь, влечет ряд негативных последствий для организма.