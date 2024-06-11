Наука и технологии
Опубликовано 11 июня 2024, 19:47
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Ярославские учёные создали устройство для испытания деталей двигателей

Установленных в отечественных автомобилях
В России разработали испытательную установку для модификаций водных насосов двигателей
Ярославские учёные создали устройство для испытания деталей двигателей
© Garett Mizunaka

Специалисты из ЯГТУ разработали стенд для проверки новых водяных насосов для российских двигателей. Этот стенд — это сложная система, которая позволяет тестировать насосы с высокой точностью. Это важно, потому, что хорошо работающий насос обеспечивает оптимальную температуру двигателя.

Когда водяной насос выходит из строя, двигатель может перегреться. Это может привести к серьёзным проблемам и дорогому ремонту. Поэтому разрабатываемые насосы нужно тщательно тестировать. Новый стенд ЯГТУ может проверять разные модели насосов в разных условиях работы, что важно для обеспечения их надёжности.

Этот стенд разработали специально для тестирования насосов одного из крупнейших российских производителей. Он оборудован новейшими технологиями и позволяет выявлять любые дефекты. Вуз также готов разрабатывать подобное оборудование для тестирования других частей автомобилей.