Язык общения китов расшифруют с помощью искусственного интеллекта

Стоит отметить, что учёный уже проделал масштабную подготовительную работу. Как пишет National Geographic, он в течение последних 13 лет записывал сотни «разговоров» кашалотов друг с другом. Именно эти звуки он намерен сопоставить с их поведением, расшифровав смысл «сказанного» при помощи искусственного интеллекта.

Отметим, что у специалистов уже есть определённые успехи в связке «ИИ + издаваемые китами звуки». Им удалось обучить модель определять по щелчкам животных отдельных индивидов. При этом программа ошибалась лишь в 6% случаев.