YouTube-блогер Gamers Nexus начнет расследование «теневых» практик NVIDIA — СМИ готовы помочь

Блогер планирует изучить «теневые» бизнес-практики производителя видеокарт, которые, по его словам, выходят далеко за рамки этичного взаимодействия с прессой и партнерами.

Толчком послужили события на Computex 2025, где с представителями GN якобы связались несколько партнеров, СМИ и системных интеграторов. Они сообщили о давлении со стороны NVIDIA и угрозах при отказе от «удобных» публикаций.