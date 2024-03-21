YouTube-блогер MrBeast предостерёг от ухода с работы ради производства контента

По словам Дональдсона, на первый взгляд кажется, что так легко добиться успеха в этой сфере, на самом деле это не так. MrBeast подчеркнул, что таких, как он, кто смог добиться успеха, — единицы, а остальных — тысячи. На YouTube у него аудитория, насчитывающая 245 млн подписчиков, и только за первые месяцы 2024 года его видеоролики просмотрели более 6 млрд раз.

Это колоссальный успех, которым могут похвастаться очень немногие его коллеги. MrBeast отметил, что в условиях развития ИИ, угрозы запрета TikTok в США, войти в индустрию всё сложнее.

И если раньше блогер утверждал, что его примеру может последовать каждый, то сейчас он считает, что нет, не у каждого найдутся время и ресурсы, чтобы добиться хоть чего-то, не говоря о сопоставимом успехе.

«На каждого такого человека, как я, который добивается успеха, приходятся тысячи тех, кто этого не делают. Помните об этом и будьте умнее, пожалуйста», — отметил MrBeast.