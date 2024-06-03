YouTube-блогер получил страйк за звук стиральной машины на фоне

Это заставило его обвинить платформу в мошеннических претензиях через систему Content ID.

27 мая 2024 года норвежский блогер Albino сообщил, что его шестичасовое прохождение Fallout: New Vegas получило страйк за якобы использование песни «Done» музыканта Aduego.

Однако этой песни в видео не было. Вместо нее играла мелодия стиральной машины Samsung.

Albino также обнаружил, что песня Aduego была записью мелодии стиральной машины, загруженной на YouTube девять лет назад. Мелодия взята из песни «Die Forelle» композитора Франца Шуберта.

«Теперь мои деньги с третьего канала уходят этому мерзавцу», — написал блогер. Albino уже сталкивался с мошенническими претензиями и выразил свое возмущение в X, призывая YouTube принять меры.