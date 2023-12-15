YouTube-блогеры засняли скорость света на камеру

Для этого им пришлось обратиться к передовой технике из Калифорнийского технологического института.

Используя камеру, способную делать удивительные 10 трлн кадров в секунду, блогеры смогли заснять световые лучи, преодолевающие расстояние по длине бутылки за невероятные 2000 пикосекунд.

Это стало возможным благодаря тщательно настроенной технике и высокой частоте съемки, сравнимой с камерой из Калтеха, которая опережает их обычную технику в 20 млн раз.

Результат оказался впечатляющим: блогеры смогли детально рассмотреть движущийся свет и визуализировать его на видео, подчеркивая возможности передовых технологий в области съемки.