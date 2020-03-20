Наука и технологии
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YouTube будет показывать видео более плохого качества из-за коронавируса
Правда, данное решение носит временный характер
В связи с эпидемией коронавируса, многие страны, в том числе и Россия, столкнулись с повышенным ажиотажем вокруг перехода сотрудников на удаленный режим работы. И, как стало известно, в связи с возросшей нагрузкой на сервера интернет-провайдеров из-за нахождения людей дома, YouTube будет показывать видео более плохого качества, чем раньше.
Связано подобное решение с рекомендацией еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который в свою очередь попросил стриминговые сервисы снизить качество видео во избежание проблем с интернет-соединением. Таким образом YouTube официально перевела все видео по умолчанию в стандартный режим, а для просмотра роликов в более высоком качестве пользователям будет необходимо изменить данный параметр вручную.
Напомним, что буквально несколько дней назад Яндекс разработал онлайн-карту распространения коронавируса по планете. На ней можно в режиме реального времени отслеживать, как меняется количество зараженных в разных странах.