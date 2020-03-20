YouTube будет показывать видео более плохого качества из-за коронавируса

Связано подобное решение с рекомендацией еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который в свою очередь попросил стриминговые сервисы снизить качество видео во избежание проблем с интернет-соединением. Таким образом YouTube официально перевела все видео по умолчанию в стандартный режим, а для просмотра роликов в более высоком качестве пользователям будет необходимо изменить данный параметр вручную.

Напомним, что буквально несколько дней назад Яндекс разработал онлайн-карту распространения коронавируса по планете. На ней можно в режиме реального времени отслеживать, как меняется количество зараженных в разных странах.