YouTube будет удалять аккаунты пользователей, на которых не сможет заработать

Так, американское издание Mashable опубликовало материал, в котором высказало мысль, что новый пункт в условиях означает, что в случае, если YouTube не зарабатывает на аккаунте пользователя, то компания автоматически становится правой в случае его удаления. На данный момент в популярной соцсети Reddit уже запущен тред на 3 тыс комментариев, в котором пользователи пытаются понять, что же Google имела в виду в новом пункте. На данный момент большинство пришло к выводу, что столь общая формулировка может относиться либо создателям видео, которые не используют функцию монетизации, либо к пользователям, использующим блокировщики рекламы.

На данный момент Google никак не прокомментировала, как именно стоит понимать новый текст условий. Но производители контента на YouTube уже успели массово пожаловаться на “зверское” отношение сервиса по отношению к ним в том случае, если их аккаунты будут удалены из-за “невыгодности”.