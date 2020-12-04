YouTube будет уточнять, не передумал ли человек оставлять негативный комментарий под видео

Речь идёт о тех сообщениях под роликами, которые могли бы задеть человека, которому они адресуются, передаёт The Verge. По словам представителей YouTube, они хотели бы дать таким образом пользователям возможность подумать, прежде чем публиковать комментарий.

Разумеется, подобный подход вряд ли сможет полностью очистить платформу от негативного общения под видео. Но какой-то процент уменьшения токсичности ожидать всё же можно.

Вопросы вызывает лишь работа алгоритмов YouTube на языках отличных от английского. Сможет ли компания реализовать подобную функциональность на русском языке? И если да, то как скоро стоит ожидать её внедрения? Ответа на эти вопросы компания пока что не предоставила.