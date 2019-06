YouTube даст новую жизнь клипам 90-х

Команда видеосервиса YouTube совместно с медиахолдингом Universal Music Group объявила о новом масштабном проекте. Компании планируют переработать видеотеку старых и не очень популярных клипов, выложив их хорошем качестве.

До конца 2020 года планируется «переиздать» почти тысячу видеоклипов знаменитых исполнителей. Пока библиотека Remastered in HD насчитывает сотню переизданных клипов, включая Smells Like Teen Spirit Нирваны, произведения Леди Гаги, The Killers, Kiss, No Doubt и другие.

Многие видероклипы, ставшие классикой современной культуры, были созданы во времена, когда даже самого понятия HD ещё не существовало. Новый проект YouTube и UMG устраняет эту несправедливость.