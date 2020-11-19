YouTube, Facebook и Twitter могут начать блокировать за цензуру против российских СМИ

На сегодняшний день соответствующий документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату. Законопроект подразумевает наложение санкций на интернет ресурсы, владельцы которых были признаны “причастными к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ”. В случае принятия этого закона у Роскомнадзора появится право блокировать ресурсы-нарушители.

По словам авторов инициативы, принятие закона актуально ввиду необоснованного запрета доступа россиян к данным отечественных СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов. ”Так, с апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube”, - сказано в пояснительной записке.