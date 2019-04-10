YouTube готовит интерактивные шоу с возможностью повлиять на сюжет

Команда популярного видеосервиса YouTube работает над созданием интерактивных сериалов , где пользователи смогут влиять на развитие сюжета. Об этом рассказало издание Bloomberg.

Новое подразделение займётся созданием интерактивных программ под руководством Бена Реллеса (Ben Relles), возглавлявший Comedy на в рамках производства оригинальных шоу по программе YouTube Originals.

Руководитель YouTube Originals Сюзанна Дэниелс (Susanne Daniels) заявила журналистам, что у команды YouTube есть «впечатляющие новые инструменты и возможности для создания многоуровневых интерактивных историй».

По данным источника, анонс проекта может состояться в ближайшее время. Если задумка удастся, то YouTube может создать полноценного конкурента интерактивному фильму «Чёрное зеркало: Брандашмыг», выпущенному Netflix в декабре 2018 года.