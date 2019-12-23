YouTube грозит блокировка в России из-за книжных издателей

Напомним, что с 2015 года в России активен закон, согласно которому сайт могут подвергнуть вечной блокировке, если он больше одного раза проиграл в суде по заявлению одного и того же правообладателя о содержании на площадке незаконного дубликата контента.

Сообщается, что буквально в декабре Мосгорсудом была одобрена жалоба российской издательской компании “Эксмо”, которая подразумевает принятие мер в отношении научно-фантастического романа “Задача трёх тел” Лю Цысиня, который был опубликован как на YouTube, так и на сервисе Яндекса. Согласно постановлению суда, сайты обязаны изъять данные дубликаты. Однако на данный момент они все еще не заблокированы.

”Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке Яндекс.Видео и YouTube в России” , - поделился планами Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете.