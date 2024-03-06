YouTube и прочие сервисы «упали» из-за атаки хуситов на подводные интернет-кабели

Опубликовано 06 марта 2024, 08:15
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YouTube и прочие сервисы «упали» из-за атаки хуситов на подводные интернет-кабелиМасштаб трагедии лишь предстоит осознать
Сегодняшний масштабный сбой, затронувший YouTube, Google, Facebook* и Instagram* был вызван атакой хуситов на подводные интернет-кабели в Красном море.
Сообщается, что хуситы, йеменская повстанческая группировка, перерезали четыре кабеля, что привело к повреждению 25% трафика между Азией, Европой и Африкой.
HGC Global Communications Limited, гонконгский провайдер, назвал пострадавшие маршруты важнейшими для передачи данных.
Отметим, что это не первая атака хуситов на подводные кабели: ранее они уже угрожали атаковать их, и их намерения были реализованы. Повреждение кабелей и стало причиной сбоя в работе крупных сервисов.
Последствия атаки еще предстоит оценить, но она уже отрицательно сказалась на работе интернета сразу в трех континентах.
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