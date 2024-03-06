YouTube и прочие сервисы «упали» из-за атаки хуситов на подводные интернет-кабели

Сообщается, что хуситы, йеменская повстанческая группировка, перерезали четыре кабеля, что привело к повреждению 25% трафика между Азией, Европой и Африкой.

HGC Global Communications Limited, гонконгский провайдер, назвал пострадавшие маршруты важнейшими для передачи данных.

Отметим, что это не первая атака хуситов на подводные кабели: ранее они уже угрожали атаковать их, и их намерения были реализованы. Повреждение кабелей и стало причиной сбоя в работе крупных сервисов.

Последствия атаки еще предстоит оценить, но она уже отрицательно сказалась на работе интернета сразу в трех континентах.

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