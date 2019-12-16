YouTube-канал со 100 млн подписчиков объявил об уходе с платформы

Важно отметить, что PewDiePie стал первым блогером с YouTube-каналом, созданным вокруг личности, а не продукта и сумевшим набрать 100 млн подписчиков на видеохостинге. В целом первым каналом на YouTube, преодолевшим данную отметку, считается индийский канал с различными местными клипами под названием T-Series.

Что же до самого Чельберга, то он признался в том, что за последние 10 лет деятельности на сервисе просто-напросто устал и потому хотел бы отдохнуть. ”Я чувствую себя очень уставшим”, — сказал он в одном из последних видео на канале.