YouTube лишит пользователей кнопки «дизлайк»

Разработчики YouTube всерьёз озаботились опасностью массовой травли и подрыва рейтингов, когда зрители внезапно объединяются против того или иного автора видеороликов. В связи с этим рассматривается возможность вообще убрать кнопку «Не нравится», также известную как «дизлайк». Об этом рассказал директор по управлению проектами YouTube Том Леунг (Tom Leung) в ролике канала Creator Insider.

Одним из самых ярких примеров такой травли стал, как ни странно, фирменный ролик YouTube 2018 Rewind с обзором за прошедший год. При 164 млн просмотрах видео набрало 2,5 млн «лайков» и 15 млн «дизлайков».

Полная отмена «дизлайков» рассматривается как один из вариантов урегулирования проблемы. Том Лэинг признал, что этот шаг будет экстремальным и не очень «демократичным». Также предлагается отключение счётчика, но не кнопки «дизлайк», отключение счётчика по умолчанию, требование объяснения при простановке «дизлайка» и другие меры.