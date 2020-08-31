YouTube могли использовать для общения со шпионами КНДР

Данные догадки издания возникли не на пустом месте. Так, два дня назад на официальном YouTube-канале государственного радио Пхеньяна был размещен ролик под названием “0100011001−001” со странным содержанием. В ролике женщина озвучивает текст, назвав его “заданием по анализу информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719”. Больше всего издание смутило наличие в тексте реплики “№ 23 — на странице 564, № 19 — на странице 479”, которую женщина говорила порядка минуты. ”Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции. Это Пхеньян”, - сообщила диктор в конце видео.

Сама видеозапись имела продолжительность 1 минуту и 5 секунд. Ее успело просмотреть порядка 15 тысяч человек, а через несколько часов авторы удалили публикацию.