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YouTube могли использовать для общения со шпионами КНДР

Таким образом агенты могли получать послания от властей страны
Издание Yonhap News нашло основания полагать, что популярный видеосервис YouTube могли использовать для общения со шпионами КНДР. Авторы предполагают, что в роли инициаторов послания могли выступить власти Северной Кореи, тогда как получателями могли быть агенты страны.

Данные догадки издания возникли не на пустом месте. Так, два дня назад на официальном YouTube-канале государственного радио Пхеньяна был размещен ролик под названием “0100011001−001” со странным содержанием. В ролике женщина озвучивает текст, назвав его “заданием по анализу информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719”. Больше всего издание смутило наличие в тексте реплики “№ 23 — на странице 564, № 19 — на странице 479”, которую женщина говорила порядка минуты. ”Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции. Это Пхеньян”, - сообщила диктор в конце видео.

Сама видеозапись имела продолжительность 1 минуту и 5 секунд. Ее успело просмотреть порядка 15 тысяч человек, а через несколько часов авторы удалили публикацию.