YouTube Music наконец научился сортировать музыку

С момента запуска стримингового сервиса, фонотека организовывалась в порядке добавления, включая созданные пользователем плейлисты, сохранённые альбомы, помеченные как любимые песни и подписки на исполнителей. Это было совсем неудобно для больших фонотек.

Теперь приложения YouTube Music позволяют отсортировать контент в прямом или обратном алфавитном порядке. Порядок по дате добавления тоже возможен в качестве опции.