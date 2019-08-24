YouTube Music наконец научился сортировать музыку

В музыкальном сервисе YouTube Music появилась давно ожидаемая пользователями функция. На это обратил внимание профильный ресурс 9to5Google.
Речь идёт о возможности сортировки альбомов и плейлистов в приложениях для Android и iOS.
С момента запуска стримингового сервиса, фонотека организовывалась в порядке добавления, включая созданные пользователем плейлисты, сохранённые альбомы, помеченные как любимые песни и подписки на исполнителей. Это было совсем неудобно для больших фонотек.
Теперь приложения YouTube Music позволяют отсортировать контент в прямом или обратном алфавитном порядке. Порядок по дате добавления тоже возможен в качестве опции.