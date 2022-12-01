YouTube на iPhone и iPad сломался — приложение крашится и перезапускается

По словам тех, кто столкнулся с проблемой, приложение крашилось через несколько секунд после открытия либо самостоятельно перезагружалось. При этом, как отметили эксперты, подобное наблюдалось лишь в версиях сервиса для iOS и iPadOS.

Нашлись и те, кто столкнулся с такой же проблемой на Apple TV. При этом веб-версия сервиса работала нормально.

Практически сразу YouTube опубликовал пост в Twitter, в котором заявила, что знает о ситуации и делает всё возможное для её решения.

Напомним, что ранее эксперт рассказал о новом методе обмана владельцев iPhone, желающих установить удалённые банковские приложения. Вместо желаемого него злоумышленники устанавливают вирус либо зловред.