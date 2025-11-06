YouTube начал автоматически дублировать иностранные видео на русский язык

Нововведение позволит пользователям смотреть ролики иностранных авторов с русской озвучкой без необходимости включать субтитры.

Ранее автоозвучка была доступна только на английском, но теперь Google расширяет список поддерживаемых языков. Контентмейкеры смогут самостоятельно выбирать, на какие языки будет доступен дубляж при загрузке видео.

По словам компании, технология призвана снять языковые барьеры и помочь авторам увеличить аудиторию по всему миру.

Пилотный проект автоперевода стартовал ещё в 2023 году с участием популярных блогеров вроде MrBeast, Марка Робера и Джейми Оливера, но широкое внедрение функции началось лишь во II половине 2025 года.