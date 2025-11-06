YouTube начал автоматически дублировать иностранные видео на русский язык

Опубликовано 06 ноября 2025, 07:301 мин.
YouTube начал автоматически дублировать иностранные видео на русский языкВыглядит очень интересно
YouTube начал внедрять функцию автоматического дубляжа видео на русский язык, создаваемого с помощью искусственного интеллекта Gemini.
Нововведение позволит пользователям смотреть ролики иностранных авторов с русской озвучкой без необходимости включать субтитры.
Ранее автоозвучка была доступна только на английском, но теперь Google расширяет список поддерживаемых языков. Контентмейкеры смогут самостоятельно выбирать, на какие языки будет доступен дубляж при загрузке видео.
По словам компании, технология призвана снять языковые барьеры и помочь авторам увеличить аудиторию по всему миру.
Пилотный проект автоперевода стартовал ещё в 2023 году с участием популярных блогеров вроде MrBeast, Марка Робера и Джейми Оливера, но широкое внедрение функции началось лишь во II половине 2025 года.