YouTube начал блокировать пользователей AdBlock по всему миру

YouTube начал блокировать пользователей AdBlock по всему мируНикакой больше халявы…
YouTube усиливает свои действия против блокировщиков рекламы.
Платформа начала глобальную кампанию, направленную на то, чтобы побудить пользователей смотреть рекламу или переходить на YouTube Premium.
При использовании блокировщика рекламы на YouTube, пользователи могут столкнуться с уведомлением, гласящим: «Воспроизведение видео заблокировано, если YouTube не добавлен в белый список или блокировщик рекламы не отключен».
В уведомлении также предлагается разрешить показ рекламы или попробовать YouTube Premium.
Отмечается, что ряд пользователей пока что могут продолжать просмотр видео, несмотря на предупреждения о блокировщиках рекламы. Однако для некоторых из них YouTube теперь блокирует просмотр практически каждый раз.
В YouTube подтвердили, что сервис начал блокировать видео для пользователей с программами по типу AdBlock. Причём стартовала кампания ещё в июне 2023 года. Сейчас же платформа лишь расширила инициативу.