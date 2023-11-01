YouTube начал блокировать пользователей AdBlock по всему миру

Платформа начала глобальную кампанию, направленную на то, чтобы побудить пользователей смотреть рекламу или переходить на YouTube Premium.

При использовании блокировщика рекламы на YouTube, пользователи могут столкнуться с уведомлением, гласящим: «Воспроизведение видео заблокировано, если YouTube не добавлен в белый список или блокировщик рекламы не отключен».

В уведомлении также предлагается разрешить показ рекламы или попробовать YouTube Premium.