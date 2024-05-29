YouTube начал бороться с блокировщиками рекламы автоматической прокруткой видео

Опубликовано 29 мая 2024, 08:15
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YouTube начал бороться с блокировщиками рекламы автоматической прокруткой видеоВозможно, обойти ограничение нельзя
Видеохостинг YouTube начал с новой силой бороться с блокировщиками рекламы. Теперь это новый виток навязывания пользователям или отказа от таких расширений, или переход на Premium для отключения рекламных вставок в ролики.
И делает это YouTube с помощью «пропуска» видео — автоматической прокрутки ролика сразу до конца. Иными словами, если пользователь захочет просмотреть видео с включённым блокировщиком рекламы, увидеть ролик попросту не получится — он сразу закончится.
Попытки начать видео заново приведут лишь к повторной перемотке или бесконечной загрузке, но посмотреть его не получится. И единственный способ обойти ограничение — отключить блокировщик рекламы или купить YouTube Premium.