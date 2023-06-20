YouTube начал тестировать платный доступ к FullHD-видео с улучшенным качеством

YouTube начал тестировать платный доступ к FullHD-видео с улучшенным качествомВпервые о такой возможности стало известно в начале года
Google продолжает тестировать новую функцию для подписчиков YouTube Premium — видео в 1080p с улучшенным битрейтом.
В начале 2023 было замечено, что данный тип контента доступен лишь для платных подписчиков YouTube на iPhone и Apple TV. В апреле Google официально объявила о наличии такой возможности, добавив, что в дальнейшем её планируют добавить и на Android.
Сейчас же Google сдержала обещание — компания начала тестирование функции для пользователей Android и Google TV.
Отметим, что немало людей ошибочно считают, что данное нововведение делает 1080p-видео платными. На самом деле это не так. Подписчики YouTube Premium получат не просто FullHD-видео, а их улучшенный вариант с повышенным битрейтом. Существующий вариант 1080p остаётся бесплатным для всех.