YouTube начал тестировать платный доступ к FullHD-видео с улучшенным качеством

В начале 2023 было замечено, что данный тип контента доступен лишь для платных подписчиков YouTube на iPhone и Apple TV. В апреле Google официально объявила о наличии такой возможности, добавив, что в дальнейшем её планируют добавить и на Android.

Сейчас же Google сдержала обещание — компания начала тестирование функции для пользователей Android и Google TV.