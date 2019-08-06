YouTube начал удалять каналы с критикой геев и лесбиянок

В четверг видеосервис прекратил деятельность канала “Soph”, на котором частенько выходили видео с уничижительными и ненавистническими нападками на мусульман, иммигрантов и либералов.

Последнее видео, вышедшее на канале, называлось “Гордость и предубеждение” и содержало 13 минут критики сообщества ЛГБТ, которая заканчивалась рядом угроз в конце видео. Также блогерша в своем последнем видео попросила зрителей обвинить ее в “вашем манифесте”, отсылая тем самым на онлайн-документы, опубликованные организаторами массовых расстрелов на таких сайтах, как 8chan.

После того, как канал был удален, автор канала “Soph” опубликовала в Twitter свою фотографию с пистолетом, подписав ее ”Штаб-квартира YouTube, вот и я”. Позже она удалила этот пост, назвав все это шуткой. Напомним, что главный кампус YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния, был местом стрельбы в прошлом году.