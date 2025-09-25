YouTube начал жёстче проверять возраст пользователей

В 2024 году Google объявила о проверке возраста пользователей в США. Если возраст не подтверждён, аккаунты могут быть ограничены. Пользователи Reddit выразили недовольство этими ограничениями. Но теперь Google ожесточила проверку возраста.

Компания заявила, что зрители, не желающие соблюдать требования, должны смириться с последствиями. Текущая система проверки возраста требует указания возраста для доступа к контенту. Это не только не изменится, но теперь, если взрослый пользователь не подтвердить сой фактический возраст, платформа «начнёт относиться к нему как к ребёнку и соответствующим образом ограничит доступ к учётной записи».