YouTube начнет блокировать видео с противоречащей ВОЗ информацией

По данным представителей YouTube, публикация медицинский необоснованных роликов, тема которых затрагивает лечение коронавирусной инфекции будет расцениваться как нарушение правил сервиса. ”Если люди будут говорить “принимай витамин C”, “купи куркуму, и мы тебя так вылечим”, это будет нарушением нашей политики. Вообще все, что противоречит рекомендациям ВОЗ, будет считаться нарушением”, - сообщила генеральный директор YouTube, отметив, что сервис сфокусирован на сборе проверенной информации, к которой относятся видео, опубликованные новостными источниками.

Многие пользователи, в свою очередь, расценили данные нововведения как проявление цензуры.