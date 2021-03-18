Наука и технологии
Сегодня в 08:02
YouTube начнет проверять видео на нарушение авторских прав до публикации
Благодаря новому инструменту
Стало известно о новом инструменте популярного видеосервиса YouTube, позволяющем проверять видео на нарушение авторских прав еще до публикации.
Так, соответствующее нововведение позволит пользователям решить проблему с видео во время его загрузки, еще до того, как оно публиковалось. На данный момент инструмент находится на этапе тестирования. Известно об этом стало благодаря скриншоту консультанта по социальным сетям Мэтта Наварра (Matt Navarra).
Как можем видеть, функция сверяет видео на “любые проблемы с авторским правом, способные ограничить его видимость”. Специалист рассказал, что воспользоваться функцией можно только на компьютере.
В то же время, стоит отметить, что даже если функция не нашла проблем, это не ограничивает владельцев авторских прав от ручной подачи иска о нарушении после публикации ролика.