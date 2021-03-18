YouTube начнет проверять видео на нарушение авторских прав до публикации

Как можем видеть, функция сверяет видео на “любые проблемы с авторским правом, способные ограничить его видимость”. Специалист рассказал, что воспользоваться функцией можно только на компьютере.

В то же время, стоит отметить, что даже если функция не нашла проблем, это не ограничивает владельцев авторских прав от ручной подачи иска о нарушении после публикации ролика.